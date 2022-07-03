Аманда Анисимова — Армони Тан: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона 3 июля 2022 года

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Аманда Анисимова — Армони Тан.
Джокович: победа ван Рейтховена над Медведевым меня поразила.
Ставка: победа Анисимовой с форой (-3) за 1.75.
«Анисимова очень здорово сыграла против Гауфф. Грамотный теннис с плотными и мощными ударами с задней линии. Аманда не расклеилась после обидного поражения в первом сете, а наоборот, заиграла на полную, включив первую передачу, и не оставила шансов своей сопернице.
Тан — большая молодец, что смогла выйти во вторую неделю «Шлема». Отлично воспользовалась предоставленной возможностью и прошла не самых простых соперниц. Сказать, что она показывает фантастический теннис, нельзя, но её игра довольно интересная и есть за чем понаблюдать.
Как итог, считаю, что фора, представленная на Анисимову, занижена. Она сейчас выглядит очень серьёзным соперником, и в её игре есть всё для того, что бы бороться за самые высокие стадии турнира».
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