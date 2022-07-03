«Локомотив» — «Факел»: прогноз Константина Генича на товарищеский матч 3 июля 2022 года

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Факел».

Прогноз с коэффициентом 2.50 на матч «Локомотив» — «Факел».

Ставка: тотал второго тайма больше тотала первого за 2.01.

«Локомотив» опять удивил всех назначением нового главного тренера — пришёл Циннбауэр. Хотя многие говорят, что Комппер будет готовить основную команду, а Циннбауэр просто войдёт в тренерский штаб к Зауру Хапову и тому же Компперу. Циннбауэр работал в «Гамбурге», где-то ещё в Германии. Посмотрим, как это всё административно будет разложено в «Локомотиве».



Товарищеский матч. «Локомотив» пока провёл одну встречу — с «Велесом», железнодорожники победили 2:1, волевая победа, два мяча во втором тайме забили (отличились Раков и новичок Фассон).

Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».

Теперь напротив «Локо» представитель РПЛ. «Факел» до этого уступил «Ростову» в гостях — 0:2. Непросто будет команде Олега Василенко, нужно будет подстраиваться, уровень совершенно иной. Но приятно, что Воронежу разрешили проводить матчи РПЛ дома. Тут определённое давление ушло. Надо продолжать хорошую, качественную подготовку к новому сезону.



Команды под нагрузками, достаточно серьёзными нагрузками. Мы видели по матчу с «Велесом», что «Локомотив» во втором тайме прибавил с выходом молодых футболистов. По-прежнему хорош Миранчук, да, потеряли Кухту, потеряли Жемалетдинова на длительный срок, но, я думаю, во втором тайме, когда силёнки на исходе, где-то появляются молодые игроки, ошибок возникает больше. «Факел» ничего не забил во втором тайме с «Ростовом», «Локомотив» забил два. Думаю, Василенко прекрасно понимает, что «Локомотив» выйдет более-менее основным составом и сыграет от оборонки, а во втором тайме, когда пойдут замены, число ошибок возрастёт.



Я бы сыграл «второй тайм больше первого» за хороший коэффициент выше «двойки».

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