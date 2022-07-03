«Зенит» — «Црвена Звезда»: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет

Сегодня, 3 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:00 мск.



Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».



Прямую трансляцию можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом российский клуб. Поставить на успех «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82, что приблизительно равно 54% вероятности.



Победа сербской «Црвены» оценена в 4.20 — 23% вероятности. А заключить пари на ничью предлагается за 3.40.



Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».



Букмекеры также считают, что товарищеский спарринг «Зенита» и «Црвены Звезды» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется в букмекерской линии за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.98.



Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

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