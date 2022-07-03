Елена Остапенко — Татьяна Мария: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона 3 июля 2022 года

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Елена Остапенко — Татьяна Мария.

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Ставка: в первом сете будет меньше 3.5 брейка за 1.73.

«Остапенко представилась отличная возможность выйти в полуфинал, ведь после проигрыша Саккари её часть сетки открылась, и теперь путь свободен. Сначала нужно обыграть Марию, что вполне вероятно, а дальше кого-то из пары Нимайер/Уотсон, что также не является невыполнимой задачей. Тут всё в руках латвийки. Сейчас она играет, как и всегда, с большим количеством активно выигранных мячей, и поэтому для неё главное не так много ошибаться, и тогда её очень сложно остановить.



Татьяна Мария проводит один из лучших сезонов в карьере. В этом году выиграла свой второй титул WTA на турнире в Боготе. Теннисистка уже возрастная, но с большим игровым опытом, который определённо сказывается по ходу матчей. Своё право играть во второй неделе турнира Мария заслужила сполна, ведь для этого ей пришлось пройти Кырстю и Саккари, что, согласитесь, является далеко не лёгкой задачей.



Безусловно, в этом матче многое будет зависеть от Остапенко. Будет ли она попадать свои шальные удары или нет. Ну а мы бы хотели рассмотреть уже некий сформированный тренд Марии в этот травяной отрезок сезона. А именно ставка на тотал меньше 3.5 брейка в первом сете. Лишь один раз была пробита данная планка за последние 11 матчей с участием Татьяны Марии».

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