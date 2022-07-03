«Зенит» — «Црвена Звезда»: ставка Алексея Андронова на товарищеский матч

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Зенит» – «Црвена Звезда».

Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».

Ставка: победа «Зенита» за 1.79.

«Товарищеский матч, который команды играют в Сочи, который, как я понимаю, достаточно большой интерес в этом городе вызвал. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что рассчитывает увидеть 30 тысяч зрителей на игре. Хорошая будет цифра, хороший показатель. Мне кажется, международная игра — это дополнительная мотивация для футболистов.

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«Црвена Звезда» во время своей подготовки провела три контрольных матча. Каждый следующий был хуже предыдущего. Сначала выиграли — 2:1, потом ничья — 1:1, потом поражение — 0:1. «Зенит» уже в приличном состоянии пребывает, как мы видим по матчам с российскими командами.



Для «Црвены Звезды» это не первая в истории контрольная игра с российским клубом. Несмотря на совершенно очевидный статус «матча дружбы», не думаю, что «Зенит» будет как-то жалеть своего соперника, себя затормаживать, вести матч к ничейному исходу. У «Зенита» есть всё для того, чтобы победить. А коэффициент почему-то достаточно большой — 1.79. Я не сказал бы, что «Црвена Звезда» обладает каким-то внушительным составом. Так что надо ставить на победу «Зенита». Уверенность моя — 8 по 10-балльной системе».

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