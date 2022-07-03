«Нью-Йорк Сити» — «Атланта»: прогноз Дарьи Мироновой на матч МЛС 4 июля 2022 года

Телеведущая Дарья Миронова, специализирующаяся на комментировании хоккейных матчей, сделала прогноз на матч МЛС «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед».

Канчельскис: Слуцкий уничтожил «Рубин».

Ставка: победа «Сити» за 1.59.

«Аффилированный клуб команды «Ман Сити» располагается на четвёртой строчке Восточной конференции, хотя ещё три матча назад был первым.



Но последние четыре матча «городские» никак не могут победить: два поражения, две ничьих, причём заключительная встреча закончилась с результатом 4:4. Такой счёт сложно представить в футболе, это же не хоккей.

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У «Сити» феерил Кастельянос, аргентинский нападающий, забивший уже восемь мячей в этой компании. В соперниках «Атланта» – на 11-й строчке Востока, продолжает гонку за место в плей-офф...



Давайте будем честными, «Атланта» очень далека от заветного места: и уровнем игры, и результатами. Три тура назад она победила «Интер Майами» Бекхэма, и казалось, это станет началом хорошей серии. Но нет, два подряд поражения при счёте 1:2, поэтому «Атланта» подходит к этому матчу не в лучшей форме.



Выделить кого-то из игроков тяжело, все смотрятся стабильно, на одном уровне, который пока не позволяет выжимать максимум.



«Нью-Йорку» пора прерывать свою серию без побед и брать три очка, тем более все ресурсы для этого есть. Выбираю победу «Сити» в основное время».

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