Новак Джокович — Тим ван Рейтховен: прогноз Сергея Фомина на матч 1/8 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Тим ван Рейтховен.

Джокович: победа ван Рейтховена над Медведевым меня поразила.

Ставка: индивидуальный тотал ван Рейтховена меньше 77.6% выигранных очков на 1-й подаче за 1.85.

«Джоковичу потребовалось время, чтобы найти свой теннис. Первый матч на турнире с Квоном был сыгран в энергосберегающем режиме с притиркой к травяным кортам. А дальше уже серб набрал отличный игровой ход и не заметил своих оппонентов. На задней линии всё так же получается выставлять стену, об которую рушатся атаки соперников.

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Ван Рейтховен здорово играет на этом турнире. Отлично работает первая подача, есть большое разнообразие в игровом арсенале. На данный момент Тим находится на пике своей формы. Жаль только, не получит очков за выход во вторую неделю турнира, ведь это существенно продвинуло бы его в рейтинге ATP и позволило бы многие турниры играть с основной сетки, минуя квалификацию.



Широкую статистическую линию предлагают на данный матч. И мы бы хотели бы заострить ваше внимание на проценте выигранных очков на первой подаче ван Рейтховена. Нам предлагают высокую планку, которую против Джоковича очень редко пробивают. С удовольствием заигрываем низ».

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