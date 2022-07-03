Джокович — Рейтховен: где смотреть матч Уимблдона 3 июля, онлайн-трансляция, прямой эфир

Сегодня, 3 июля, Новак Джокович и Тим ван Рейтховен сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 18:45 мск.

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В России официальные трансляции матчей турнира недоступны. Посмотреть предстоящую игру 1/8 финала можно при помощи английских каналов BBC One и BBC Two, а также американского ESPN.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.05. На успех голландца можно поставить в букмекерских конторах за 9.80.



При этом аналитики считают, что матч четвёртого круга Уимблдона Новак Джокович — Тим ван Рейтховен получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.76, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.06. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 2.55.

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