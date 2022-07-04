«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: букмекеры оценили шансы в товарищеском матче

4 июля состоится товарищеский матч «Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 12:00 мск.

Почему «Торпедо» обыграет «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче.

Эксперты считают явным фаворитом московский клуб: поставить на победу «Торпедо» предлагается с коэффициентом 1.93. Успех «СКА-Хабаровск» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.



Аналитики сомневаются, что встреча окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.92.

Если забьют футболисты «Торпедо», сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.77.

Гол в каждом тайме доступен за 1.80, гол в первые 15 минут — за 3.50.

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