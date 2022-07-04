«Зенит» — «Црвена Звезда»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Санкт-петербургский «Зенит» в товарищеском матче обыграл чемпиона Сербии — «Црвену Звезду». Матч проходил на стадионе «Фишт» в городе Сочи. Российский клуб оказался сильнее — 2:1.

В «Зените» рассказали, какие две позиции усилят в ближайшее время.

В первом тайме голов забито не было. Открыл счёт на 53-й минуте Андрей Мостовой. Через 21 минуту удвоил преимущество новичок сине-бело-голубых Матео Кассьерра. Колумбийский нападающий появился на поле на 70-й минуте и вскоре забил дебютный гол за петербургскую команду.

Единственное, на что хватило гостей из Сербии, — гол Александара Катаи на 80-й минуте.

Единственную жёлтую карточку в матче получил защитник «Црвены Звезды» Александар Драгович.

Сыграла ставка «победа «Зенита» в основное время», коэффициент составил 1.76. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1760 рублей. Также сыграл вариант «тотал больше 2.5 мяча в матче» за 1.84.

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