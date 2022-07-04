«Локомотив» — «Факел»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил, какие ставки

Московский «Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в товарищеском матче, который проходил в Москве. Столичный клуб оказался сильнее, счёт — 4:2.
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Наир Тикнизян размочил счёт уже на третьей минуте встречи, а на 20-й Гирано Керк удвоил преимущество хозяев.
Гости из Воронежа ответили голом Ираклия Квеквескири на 47-й минуте, но через пять минут пропустили снова. На сей раз результативным ударом отметился Франсуа Камано.
На 61-й минуте встречи Георгий Гонгадзе вновь сократил отставание воронежцев. Однако на 89-й минуте форвард железнодорожников Вильсон Изидор поставил точку, забив четвёртый гол хозяев.
Этот товарищеский матч стал первым для Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера «Локомотива». Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.60. Со ставки в 1000 рублей выигрыш составил бы 1600 рублей. Также сыграла ставка «тотал больше 2.5 мяча» за 1.70.
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