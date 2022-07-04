ЦСКА — «Пари НН»: букмекеры оценили шансы команд

4 июля состоится матч предсезонного турнира ЦСКА — «Пари НН». Начало – в 20:00 мск.

Почему ЦСКА разочарует в матче с «Пари НН».

Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Победителем товарищеского турнира досрочно стал «Зенит».

Аналитики не сомневаются в подопечных Владимира Федотова: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.57. Успех нижегородцев оценивается в 5.40. На ничью по итогам основного времени дают коэффициент 4.40.



Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.29.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.10. Гол в исполнении «Пари НН» идёт с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

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