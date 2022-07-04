Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Кристьян Гарин — Алекс Де Минор: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона

Кристьян Гарин — Алекс Де Минор: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона
Комментарии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Кристьян Гарин — Алекс Де Минор.

Ставка: процент выигранных очков Гарина на 1-й подаче меньше 71.5 за 1.85.

«Гарин отлично воспользовался предоставленными шансами на этом турнире. У него была далеко не самая сложная сетка, и он выжал из этого максимум. В целом, учитывая, что трава для него — непрофильное покрытие, играет чилиец очень достойно. Цепко и активно действует на задней линии, старается оказывать постоянное давление на приёме.

Де Минор довольно уверенно вышел в четвёртый круг, испытав лишь локальные трудности в матче с Дрэйпером. А так австралиец здорово чувствует себя на травяном покрытии и классно подаёт. Его темповый теннис прекрасно подходит для игры на траве.

Заглянем в рынок статистических данных. Там нам приглянулась ставка на ТМ % выигранных очков на 1-й подаче Гарина. Де Минор здорово умеет принимать первую подачу, и такой тотал ещё ни один его соперник по ходу турнира не пробивал», — сказал Фомин.

Надаль извинился перед Сонего за своё поведение.

Корне: кто-то должен был прервать серию Свёнтек, почему не я?

Циципас рассказал о тёмных сторонах характера Кирьоса.

«Ты тупой?» Кирьос поругался с судьёй на Уимблдоне.

Свёнтек вылетела. Кто теперь выиграет Уимблдон у женщин?

Теннисистка Дзаламидзе испытывала чувство стыда из-за российского гражданства.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022