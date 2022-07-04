Кристьян Гарин — Алекс Де Минор: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Кристьян Гарин — Алекс Де Минор.
Ставка: процент выигранных очков Гарина на 1-й подаче меньше 71.5 за 1.85.
«Гарин отлично воспользовался предоставленными шансами на этом турнире. У него была далеко не самая сложная сетка, и он выжал из этого максимум. В целом, учитывая, что трава для него — непрофильное покрытие, играет чилиец очень достойно. Цепко и активно действует на задней линии, старается оказывать постоянное давление на приёме.
Де Минор довольно уверенно вышел в четвёртый круг, испытав лишь локальные трудности в матче с Дрэйпером. А так австралиец здорово чувствует себя на травяном покрытии и классно подаёт. Его темповый теннис прекрасно подходит для игры на траве.
Заглянем в рынок статистических данных. Там нам приглянулась ставка на ТМ % выигранных очков на 1-й подаче Гарина. Де Минор здорово умеет принимать первую подачу, и такой тотал ещё ни один его соперник по ходу турнира не пробивал», — сказал Фомин.
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