ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на контрольный матч

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Пари Нижний Новгород».
Ставка: победа ЦСКА в 1-м тайме за 2.08.
«Московские армейцы проведут третий матч перед началом сезона под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. На этот раз соперником ЦСКА будет «Пари Нижний Новгород», который также сыграл уже два матча в этом Кубке. Оба раза сыграл со счетом 1:1. И в обоих случаях уступил по пенальти сначала «Зениту», а затем уже «Сочи».
Армейцы при Федотове проиграли оба матча всухую. Сначала проиграли «Велесу» (0:2), а потом без шансов уступили «Зениту» (0:3). Если в первом тайме было пару атак, то во втором «Зенит» уже издевался над армейской молодёжью.
Судя по всему, нагрузки у Федотова нешуточные, и армейцы пока выглядят тяжело. Но «Пари Нижний Новгород» через день будет играть после встречи с «Сочи». Думаю, что форма пока неоптимальная и сил еще не хватает.
Думаю, что ЦСКА в первом тайме будет играть основным составом, поэтому на своем поле при своих болельщиках постарается добыть победу именно в первом тайме. Ставка будет сделана на первый тайм, а тут у ЦСКА ресурсов более чем достаточно.
Надеюсь, Федотов и ЦСКА меня не подведут, потому что я ставлю на победу армейцев в первом тайме за 2.08», — сказал Генич.
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