«Днепр» – «Минск»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 13-го тура Высшей лиги Беларуси «Днепр» – «Минск».
Ставка: победа «Днепра» с форой (+1) за 1.96.
«Днепр» понемногу обжился в высшей лиге и не выглядит безнадёжным аутсайдером: лишь две неудачи в пяти последних матчах. Ничья в прошлом туре на поле «Энергетика» — лишнее тому подтверждение. Могилёву по-прежнему рано радоваться, что удастся избежать вылета, но определённый оптимизм имеет место быть. Будут цепляться за очки в каждой встрече.
А у «Минска» большие финансовые трудности и туманные перспективы. За полгода выплатили лишь полторы зарплаты, основные футболисты намерены найти место потеплее, а главного тренера Вадима Скрипченко и вовсе отправляют в «Динамо» на место Артёма Челядинского в случае, если столичный клуб быстро вылетит из еврокубков. Добавим сюда два поражения подряд от «Славии» и «Белшины» и попробуем представить, в каком состоянии коллектив. Думаю, что в ужасном», — сказал Ходасевич.
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