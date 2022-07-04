Аманда Анисимова — Армони Тан: прогноз Ильи Родина на игру Уимблдона

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч Уимблдона Аманда Анисимова — Армони Тан.
Ставка: Тан сделает минимум 3 брейка за 1.64.
«Разобрал все матчи у девушек на сегодня, наиболее понравился матч с участием американки Анисимовой и француженки Тан. Обращает на себя внимание довольно высокий коэффициент на победу француженки. А ведь эта та француженка, которая остановила Серену Уильямс в первом круге, в двух сетах уделала испанку Соррибес и не оставила камня на камне от местной Бултер. На мой взгляд, не стоит так дорого победа Армони Тан.
Если сравним девушек по статистическим данным, то и здесь нет никакого преимущества у Аманды. Абсолютно равные показатели на подаче и преимущество Тан, причем значительное, на приёме. Также Тан «чище» играет, имея положительный баланс между виннерами и невынужденными. В общем, никакой Анисимова не фаворит в этом матче! Поэтому хотите сыграть основной рынок — играйте от Тан.
Однако я предлагаю пойти чуть иным путём. Роспись. Букмекеры предлагают сыграть на 2.5 брейка у Тан. Учитывая, что в каждом из трёх матчей до этого Армони сделала 5 брейков за матч, барьер в 2.5 брейка не видится непреодолимым. Ко всему этому не исключено увидеть три сета в этом матче», — сказал Родин.
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