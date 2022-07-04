«Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк»: прогноз Николая Ходасевича на встречу чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 13-го тура Высшей лиги Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Слуцк».



Ставка: обе забьют за 1.86.



«Обе команды на минувшей неделе отдавали долги календарю и играли выездные матчи чемпионата. «Слуцк» попал под разгром от БАТЭ – 0:4, а «Торпедо» неудачно погостило в Гомеле – 0:1. Матч 13-го тура пройдёт на фоне усталости для обоих клубов. Здесь трудно отдать предпочтение, кто будет лучше готов функционально.



Фаворитом букмекеры считают Жодино. По подбору игроков и амбициям – правда. Но сезон показывает, как «Торпедо» тяжело даётся результат. Да, вырвали викторию в Солигорске, но потом не смогли забить в Гомеле. Как итог – место в нижней части таблицы.



«Слуцк» тоже рядом, более того — с двумя поражениями в пассиве и без голов. Аномалия, признаться. До этого команда Александра Бразевича семь матчей не проигрывала, забивала и даже недавно тормозила минское «Динамо» на его же поле.



Сложный матч для прогноза. Но на обмен голами стоит закладываться. Гостям пора уже забить, а у хозяев есть исполнители, которые могут реализовать моменты», — сказал Ходасевич.