Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру товарищеского турнира

ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру товарищеского турнира
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

«Несмотря на то, что победитель турнира уже определён, им стал «Зенит», это не мешает командам доигрывать оставшиеся матчи. Идёт подготовка к сезону, хорошие спарринги всем нужны, а уж клубам, которые только что поменяли главных тренеров, и подавно. К таковым относятся и ЦСКА, и «Пари НН».

ЦСКА пока что выглядит неважно. Команда только формируется, Федотов ещё не успел привить свои идеи команде. К тому же сейчас он наверняка закладывает физическую базу, без неё никуда. Отсюда и такие слабые результаты — 0:2 от «Велеса» и 0:3 от «Зенита». Пока даже без забитых мячей. Но есть и объективные моменты: в атаке просто много изменений. А сейчас ещё и Эджуке решил приостановить контракт.

«Нижний» провёл два матча, в обоих уступил по пенальти. В основное время и с «Зенитом», и с «Сочи» сыграли 1:1. В целом команда Галактионова выглядела очень неплохо. Состав только подбирается, но играли с желанием, все футболисты стремятся себя проявлять, чтобы остаться, завоевать место в составе.

Не думаю, что под нагрузками в момент перестройки команды покажут что-то феерическое. Поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.

Почему ЦСКА разочарует в матче с «Пари НН».

У ЦСКА — ещё минус два легионера. Кем играть Федотову?

Фёдор Чалов: всем советую попробовать свои силы в Европе.

Семак: «Зенит» играл за Суперкубок в Москве и молчал.

«Фиорентина» недовольна желанием Кокорина остаться.

Соболев: думаю, у «Спартака» с Абаскалем всё будет хорошо.

Канчельскис: с каждым днём всё больше выясняется, что Дзюба никому не нужен.

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». И ради этого убрали Березуцких? ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». И ради этого убрали Березуцких?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022