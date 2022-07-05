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«Пюник» — «Клуж»: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Лиги чемпионов

«Пюник» — «Клуж»: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Лиги чемпионов
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Пюник» — «Клуж».

Ставка: победа «Клужа» и ТМ 3.5 за 2.08.

«Пюник» стал чемпионом Армении впервые за семь лет, но сразу после этого потерял всех лучших игроков – Дебле с Фирмино, забивших на двоих 38 мячей в премьер-лиге, Геворг Казарян, Арман Ованиссян да и не только ушли.

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Сложно представить, чтобы «Пюник» по сути новой командой, проведшей всего одну товарищескую игру этим летом, представлял из себя что-то серьезное.

«Клуж» в пятый раз подряд стал чемпионом Румынии и в первый раз под руководством Дана Петреску. Всех лидеров команде удалось сохранить, так что нет сомнений в том, что у клуба есть амбиции побороться за место в групповом этапе одного из еврокубков. Все пять летних товарищеских встречи, включая игры с «Хайдуком» и «Партизаном» ко всему прочему «Клуж» выиграл.

За хозяев может сыграть разве что 30-градусная жара в Ереване. Если же она не станет помехой, румыны наверняка будут контролировать игру и на классе возьмут верх», — сказал Петросьян.

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