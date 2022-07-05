Букмекеры оценили шансы Синнера обыграть Джоковича на Уимблдоне

5 июля Новак Джокович и Янник Синнер сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона в Лондоне. Начало — примерно в 15:30 мск.

Организаторы Уимблдона в ярости из-за штрафа WTA за отстранение россиян.

Букмекеры считают явным фаворитом Новака Джоковича, коэффициент на победу сербского спортсмена составляет 1.10. На успех итальянца предлагается заключить пари за 7.30.

Эксперты ждут от теннисистов упорной встречи: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.53, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.61. Вероятность пятого сета оценена в 5.60.

Наиболее вероятный счёт матча — победа Джоковича в трёх сетах (1.90). Если бывшая первая ракетка мира выиграет в четырёх партиях, зайдёт коэффициент 3.30.

Победа Джоковича с форой (-6.5 гейма) идёт за 1.81, победа Синнера с форой (+6.5 гейма) — за 2.10.

Кирьос рассказал, как отпразднует выход в четвертьфинал Уимблдона.

Халеп за час разгромила Бадосу и вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Надаль обыграл Ботика ван де Зандсхулпа в трёх сетах.

Теннисистка Дзаламидзе испытывала чувство стыда из-за российского гражданства.