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Виктория Томова — Жаклин Кабаж Авад: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Бостаде

Виктория Томова — Жаклин Кабаж Авад: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Бостаде
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Бостаде Виктория Томова — Жаклин Кабаж Авад.

Ставка: победа Томовой с форой (-5) за 1.61.

«Томовой предстоит переход с травы на грунт, но проблем с адаптацией быть не должно. Виктория успешно выступает на грунтовых кортах и показывает свой лучший теннис именно на этом покрытии. В нынешнем сезоне она уже успела выйти в финал на турнире ITF в Ойэраше, потом пройти квалификацию к «Ролан Гаррос» и добраться до четвертьфинала на турнире в Валенсии. Как видим, у неё есть локальные успехи на данном покрытии по ходу сезона.

Жаклин Кабаж Авад — местная теннисистка, играющая в основном на хардовых кортах. Грунт для неё — не профильное покрытие, и там у неё отрицательный баланс побед и поражений. Этот сезон для неё складывается не лучшим образом. Форма слабая, зачастую возникают большие проблемы даже с проходом первого круга на турнирах ITF.

На мой взгляд, Томова смотрится на две головы выше, чем Жаклин Кабаж Авад. Всё будет в её руках. Главное — настроиться на новый турнир и показать хотя бы свой средний уровень. Этого будет достаточно для пробития базовой минусовой форы», — сказал Фомин.

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