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Новак Джокович — Янник Синнер: матч 1/4 финала Уимблдона, во сколько начало, прямой эфир

Новак Джокович — Янник Синнер: матч 1/4 финала Уимблдона, во сколько начало, прямой эфир
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5 июля Новак Джокович и Янник Синнер сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона в Лондоне. Начало — примерно в 15:30 мск.

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Букмекеры считают явным фаворитом Новака Джоковича, коэффициент на победу сербского спортсмена составляет 1.10. На успех итальянца предлагается заключить пари за 7.30.

Эксперты ждут от теннисистов упорной встречи: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.53, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.61. Вероятность пятого сета оценена в 5.60.

Наиболее вероятный счёт матча — победа Джоковича в трёх сетах (1.90). Если бывшая первая ракетка мира выиграет в четырёх партиях, зайдёт коэффициент 3.30.

Победа Джоковича с форой (-6.5 гейма) идёт за 1.81, победа Синнера с форой (+6.5 гейма) — за 2.10.

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