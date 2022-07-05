«Динамо» — «Рубин»: во сколько играют, смотреть онлайн товарищеский матч

5 июля состоится товарищеский матч «Динамо» (Москва) — «Рубин». Начало – в 17:00 мск.
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Эксперты отдают явное преимущество бело-голубым: поставить на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.80. Успех казанцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.50.
Аналитики убеждены, что матч «Динамо» (Москва) — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.12.
Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.12. Гол в исполнении «Рубина» идёт с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.64.
Гол в каждом тайме идёт за 1.70, результативная ничья — за 4.80.
Прогноз на матч «Динамо» — «Рубин» с коэффициентом 2.08.
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