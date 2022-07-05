Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Кубрат Пулев — Дерек Чисора: когда бой, кто победит, ставки и коэффициенты

Кубрат Пулев — Дерек Чисора: когда бой, кто победит, ставки и коэффициенты
Комментарии

9 июля на стадионе «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания) пройдёт вечер бокса под патронатом промоушена Matchroom Boxing. Его главным событием станет бой между бывшими претендентами на титул в супертяжёлой весовой категории – болгарином Кубратом Пулевым и британцем Дереком Чисорой. Начало боя запланировано на 23:50 мск.

Букмекеры считают фаворитом Кубрата Пулева. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.44, это примерно 64% вероятности. Шансы британского спортсмена Чисоры аналитики оценили коэффициентом 2.60 (32%). На ничейный исход дают коэффициент 22.00 (4%).

Боксёры уже встречались в 2016 году. Тогда победу раздельным решением судей одержал Кубрат Пулев. Таким образом, предстоящий поединок будет нести статус боя-реванша.

Кубрат Пулев – Дерек Чисора: у кого из ветеранов ещё есть порох в пороховницах? Кубрат Пулев – Дерек Чисора: у кого из ветеранов ещё есть порох в пороховницах?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022