Кубрат Пулев — Дерек Чисора: когда бой, кто победит, ставки и коэффициенты
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9 июля на стадионе «О2 Arena» в Лондоне (Великобритания) пройдёт вечер бокса под патронатом промоушена Matchroom Boxing. Его главным событием станет бой между бывшими претендентами на титул в супертяжёлой весовой категории – болгарином Кубратом Пулевым и британцем Дереком Чисорой. Начало боя запланировано на 23:50 мск.
Букмекеры считают фаворитом Кубрата Пулева. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.44, это примерно 64% вероятности. Шансы британского спортсмена Чисоры аналитики оценили коэффициентом 2.60 (32%). На ничейный исход дают коэффициент 22.00 (4%).
Боксёры уже встречались в 2016 году. Тогда победу раздельным решением судей одержал Кубрат Пулев. Таким образом, предстоящий поединок будет нести статус боя-реванша.
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