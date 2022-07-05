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«Балкани» — «Жальгирис»: прогноз Артура Петросьяна на игру отбора Лиги чемпионов 5 июля

«Балкани» — «Жальгирис»: прогноз Артура Петросьяна на игру отбора Лиги чемпионов 5 июля
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Балкани» — «Жальгирис».

Ставка: победа «Жальгириса» с форой (0) за 1.78.

«Чемпионы Литвы кажутся более боеспособной командой. У Владимира Чебурина в распоряжении немало легионеров со всего мира, из которых ему удалось сколотить приличный коллектив.

Ткаченко: только один человек может решить, будет ли Федун управлять «Спартаком».

Ко всему прочему, у «Жальгириса» чемпионат в самом разгаре и в нём он в очередной раз уверенно лидирует.

У чемпионов Косово «Балкани» почти весь состав из игроков с… Балкан, причём довольно средних. Вряд ли они что-то смогут противопоставить сопернику, который на ходу и просто более высокого уровня.

Думаю, «Жальгирис» пройдёт первый раунд без больших проблем и попытается навязать борьбу «Клужу» во втором раунде», — сказал Петросьян.

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