«Балкани» — «Жальгирис»: прогноз Артура Петросьяна на игру отбора Лиги чемпионов 5 июля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Балкани» — «Жальгирис».



Ставка: победа «Жальгириса» с форой (0) за 1.78.



«Чемпионы Литвы кажутся более боеспособной командой. У Владимира Чебурина в распоряжении немало легионеров со всего мира, из которых ему удалось сколотить приличный коллектив.

Ткаченко: только один человек может решить, будет ли Федун управлять «Спартаком».

Ко всему прочему, у «Жальгириса» чемпионат в самом разгаре и в нём он в очередной раз уверенно лидирует.



У чемпионов Косово «Балкани» почти весь состав из игроков с… Балкан, причём довольно средних. Вряд ли они что-то смогут противопоставить сопернику, который на ходу и просто более высокого уровня.



Думаю, «Жальгирис» пройдёт первый раунд без больших проблем и попытается навязать борьбу «Клужу» во втором раунде», — сказал Петросьян.

АПЛ накрыла волна секс-скандалов. Что не так с футболистами лучшей лиги мира.

Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» и не хочет уходить из клуба.

Система присоединилась к бойкоту. FAN ID сломалась в первый же день работы.