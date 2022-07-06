Симона Халеп — Аманда Анисимова: прогноз Сергея Фомина на матч 1/4 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Симона Халеп — Аманда Анисимова.



Ставка: победа Халеп по эйсам за 1.82.



«Давали мы ставку на Анисимову в матче с Тан, и американка не подвела. Провела стабильный матч, в котором контролировала большую часть розыгрышей.

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Аманда за два быстрых сета сделала 28 виннерсов. Можно сказать, что получился разогрев перед следующим сложным матчем.



Халеп на одном дыхании легко разобралась с Бадосой. Лишь три гейма отдала своей сопернице. Получалось собирать многочисленные ошибки соперницы, и сама румынка действовала расторопно и вовремя контратаковала. Симона находится в хороших игровых кондициях.



На этот матч хотелось бы рассмотреть два варианта для ставки. Первый — это победы Симоны Халеп по эйсам. Всё-таки у неё подача куда стабильнее и интереснее. В крайней личной встрече буквально пару недель назад румынка выиграла по эйсам 10-0. А второй вариант — это брейки в 1-м сете.

Нам предлагают ТБ 2.5 за 1.86, что является определённо валуйным вариантом, учитывая острые приёмы обеих теннисисток», — сказал Фомин.

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