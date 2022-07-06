«Марибор» — «Шахтёр» Солигорск: эксперты оценили шансы в матче Лиги чемпионов

6 июля состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марибор» — «Шахтёр» Солигорск. Начало игры — в 21:15 мск.
Мартинс Перейра забавно ошибся, сообщая о возвращении в «Спартак».
Эксперты считают явным фаворитом действующего чемпиона Словении: поставить на победу «Марибора» предлагается с коэффициентом 1.80. Успех «Шахтёра» из Солигорска оценён в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Аналитики не ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69.
Если забьют футболисты «Марибора», сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении чемпиона Беларуси идёт с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10.
Результативная ничья оценивается в 5.50, а победа «Марибора» с разницей в два и более гола — в 3.80.
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