«Марибор» — «Шахтёр» Солигорск: эксперты оценили шансы в матче Лиги чемпионов

6 июля состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марибор» — «Шахтёр» Солигорск. Начало игры — в 21:15 мск.

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Эксперты считают явным фаворитом действующего чемпиона Словении: поставить на победу «Марибора» предлагается с коэффициентом 1.80. Успех «Шахтёра» из Солигорска оценён в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики не ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69.

Если забьют футболисты «Марибора», сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении чемпиона Беларуси идёт с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10.

Результативная ничья оценивается в 5.50, а победа «Марибора» с разницей в два и более гола — в 3.80.

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