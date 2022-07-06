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«Марибор» — «Шахтёр»: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Лиги чемпионов

«Марибор» — «Шахтёр»: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Лиги чемпионов
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Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марибор» – «Шахтёр» (Солигорск).

Ставка: победа «Марибора» в один мяч или ничья за 2.42.

«Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов: в Словении встретятся лучшие команды своих стран – «Марибор» и «Шахтёр» из Солигорска.

Хозяева пребывают в самом разгаре межсезонной подготовки. 30 июня для уверенности в спарринге разгромили представителя третьего словенского дивизиона «Раче», а до этого случилось две ничьи и три поражения. В общем, с игровой точки зрения «Марибор» пока далёк от оптимальных чемпионских кондиций. Кроме того, изменился и состав команды. Пригласили игроков помоложе, адаптацией которых по ходу подготовки главный тренер Каранович остался доволен. Хотя по результатам товарищеских матчей так и не скажешь. Судя по всему, не изменится и стиль коллектива – играть агрессивно с позиции силы.

«Шахтёр» в плане функциональной готовности выглядит предпочтительнее. Во-первых, сезон в Беларуси в разгаре. Во-вторых, главный тренер Сергей Ташуев как раз славится умением держать команду в отличной физической форме. В-третьих, «горняки» разгрузили календарь чемпионата переносом сразу двух матчей, чтобы сконцентрироваться только на Лиге чемпионов. И да, попробуют воспользоваться отсутствием лимита на легионеров на международной арене. В Солигорск недавно прибыли сразу три новичка, которыми Ташуев доволен, но болельщики в деле их ещё не видели. С колёс в еврокубки? Сомнительный ход, на который любопытно будет посмотреть.

Сложный первый матч для прогноза. Слишком много факторов, которые могут повлиять на результат. Допускаю, «Марибор» в любом случае предложит сопернику интенсивность, которой практически нет в чемпионате Беларуси. Но только начало сезона – на всю игру не хватит готовности хозяев. «Шахтёр» будет цепляться за результат. Не исключаю ничейного исхода. Возможна и минимальная победа «Марибора», — сказал Ходасевич.

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