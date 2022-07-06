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Айла Томлянович — Елена Рыбакина: прогноз Сергея Фомина на игру Уимблдона

Айла Томлянович — Елена Рыбакина: прогноз Сергея Фомина на игру Уимблдона
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Айла Томлянович — Елена Рыбакина.

Ставка: победа Рыбакиной по проценту попадания 1-й подачи с форой (+12.5) за 1.85.

«Рыбакина идёт на этом турнире без потерь. Все матчи выиграны в двух сетах. Здорово работает первая подача и получается мощно и точно пробивать своих соперниц на задней линии. Казалось бы, что были проблемы перед этим турниром с набором формы, но, как мы видим, Елена прибавляет от матча к матчу.

Томлянович прошла неуступчивую Ализе Корне. Пришлось отыгрываться после первого сета и прикладывать максимум усилий для того, чтобы перевернуть ход встречи. С конца второго сета австралийка завладела преимуществом и стала играть более уверенно. И дальше уже не упускала победную нить из своих рук.

Сложно отдать кому-то преимущество, поэтому обратимся к рынку статистики. Наше внимание привлекла ставка на плюсовую фору на процент попадания первой подачи Рыбакиной. Нам предлагают (+12.5), и эту планку Елена удерживала во всех своих матчах на этом турнире, и в единственной личной встрече в том числе», — сказал Фомин.

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