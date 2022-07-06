Айла Томлянович — Елена Рыбакина: прогноз Сергея Фомина на игру Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Айла Томлянович — Елена Рыбакина.
Ставка: победа Рыбакиной по проценту попадания 1-й подачи с форой (+12.5) за 1.85.
«Рыбакина идёт на этом турнире без потерь. Все матчи выиграны в двух сетах. Здорово работает первая подача и получается мощно и точно пробивать своих соперниц на задней линии. Казалось бы, что были проблемы перед этим турниром с набором формы, но, как мы видим, Елена прибавляет от матча к матчу.
Томлянович прошла неуступчивую Ализе Корне. Пришлось отыгрываться после первого сета и прикладывать максимум усилий для того, чтобы перевернуть ход встречи. С конца второго сета австралийка завладела преимуществом и стала играть более уверенно. И дальше уже не упускала победную нить из своих рук.
Сложно отдать кому-то преимущество, поэтому обратимся к рынку статистики. Наше внимание привлекла ставка на плюсовую фору на процент попадания первой подачи Рыбакиной. Нам предлагают (+12.5), и эту планку Елена удерживала во всех своих матчах на этом турнире, и в единственной личной встрече в том числе», — сказал Фомин.
Организаторы Уимблдона в ярости из-за штрафа WTA за отстранение россиян.
Джокович: именно Уимблдон вдохновил меня взять в руки ракетку.
Кирьос рассказал, как отпразднует выход в четвертьфинал Уимблдона.
Определился соперник Джоковича по полуфиналу Уимблдона.
Теннисистка Дзаламидзе испытывала чувство стыда из-за российского гражданства.
- 6 июля 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 5 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 4 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:20
-
04:03
- 3 июля 2022
-
19:00