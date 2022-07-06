Симона Халеп — Аманда Анисимова: прогноз Ильи Родина на четвертьфинал Уимблдона

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира Уимблдон Симона Халеп — Аманда Анисимова.
Ставка: ТМ 22 за 1.67.
«На момент написания прогноза матч с участием Жабер не закончился, но предположу, что в финале сыграют именно румынка Халеп и африканка Жабер. По крайней мере, по статистике эти девушки имеют наиболее презентабельные для финала показатели.
Возвращаясь к матчу между Халеп и Анисимовой, скажу так: я не вижу, за счёт чего Аманда сможет противостоять Симоне. Конечно, Анисимова не сильнее Бадосы, хоть и у испанки небольшие пробуксовки, но как легко обыграла ту же испанку Халеп кругом ранее — это шок, шок по-румынски. Не исключаю, что и в матче с Анисимовой всё пройдёт без интрижки. Кстати, Халеп стабильно идёт к финалу, обыгрывая соперниц со счётом 2:0.
Обращаясь к нашей любимой статистике за помощью, понимаешь, что всё однополярно. Халеп сильнее Анисимовой на подаче, правда, стоит отметить, что незначительно и значительно сильнее на приёме. Ко всему этому баланс активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам у Симоны положительный, в отличие от Аманды.
Моё итоговое мнение такое: вряд ли мы с вами увидим трёхсетовый триллер в этом матче», — сказал Родин.
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