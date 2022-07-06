«Тобол» — «Ференцварош»: прогноз Сергея Пацая на квалификацию Лиги чемпионов

Бывший игрок национальной сборной Казахстана, венгерский тренер Сергей Пацай дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Тобол» — «Ференцварош».
Ставка: ничья за 3.70.
«Ференцварош» является фаворитом в этой паре, но футбол – непредсказуемая игра, за это её и любят во всем мире. Команда, имеющая преимущество, далеко не каждый раз одерживает победу.
Президент «Торпедо» назвал дурью слухи о переговорах с Кокориным.
«Тобол» находится в отличном игровом тонусе, чемпионат Казахстана в самом разгаре. Возможно, этот факт немного поможет хозяевам. «Ференцварош» же особенно хорош в родных стенах, в которых фантастические болельщики создают мощную поддержку команде и гонят футболистов постоянно вперёд.
Но в матчах на выезде ситуация уже другая. Факторы с акклиматизацией, разницей во времени и, конечно, недостаток игровой практики дают преимущество «Тоболу».
Венгерская команда сохранила свой костяк, добавились футболисты очень хорошего качества. Естественно, работа по селекции велась ещё с приходом Станислава Черчесова, но нужно время для того, чтобы новые игроки влились в команду. Как завершится матч в Костанае, сложно сказать, но думаю, будет ничья со счётом 1:1», — сказал Пацай.
Ещенко обратился к Лещуку после резких слов в адрес Умярова.
Прогноз Владислава Радимова с коэффициентом 12.0 на матч «Спартак» — «Зенит».
- 6 июля 2022
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 5 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 4 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00