«Тобол» — «Ференцварош»: прогноз Сергея Пацая на квалификацию Лиги чемпионов

Бывший игрок национальной сборной Казахстана, венгерский тренер Сергей Пацай дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Тобол» — «Ференцварош».



Ставка: ничья за 3.70.



«Ференцварош» является фаворитом в этой паре, но футбол – непредсказуемая игра, за это её и любят во всем мире. Команда, имеющая преимущество, далеко не каждый раз одерживает победу.

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«Тобол» находится в отличном игровом тонусе, чемпионат Казахстана в самом разгаре. Возможно, этот факт немного поможет хозяевам. «Ференцварош» же особенно хорош в родных стенах, в которых фантастические болельщики создают мощную поддержку команде и гонят футболистов постоянно вперёд.

Но в матчах на выезде ситуация уже другая. Факторы с акклиматизацией, разницей во времени и, конечно, недостаток игровой практики дают преимущество «Тоболу».



Венгерская команда сохранила свой костяк, добавились футболисты очень хорошего качества. Естественно, работа по селекции велась ещё с приходом Станислава Черчесова, но нужно время для того, чтобы новые игроки влились в команду. Как завершится матч в Костанае, сложно сказать, но думаю, будет ничья со счётом 1:1», — сказал Пацай.

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