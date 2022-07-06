Симона Халеп — Аманда Анисимова: ставка Владимира Чаплыгина на матч Уимблдона

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на четвертьфинальный матч женской сетки Уимблдона Симона Халеп — Аманда Анисимова.
Ставка: победа Халеп по эйсам за 1.54.
«Давайте посмотрим, как выступали сегодняшние соперницы на травяном покрытии за последний год. Симона Халеп в среднем за гейм делает 0,4 эйса, от своих соперниц она пропускает с частотой 0,11 эйса за гейм. Аманда Анисимова за гейм выполняет 0,19 эйса, а от соперниц пропускает 0,32. Как видите, у румынской теннисистки большое преимущество как на своей подаче, так и на приёме чужой.
За годы своей карьеры соперницы играли друг против друга три раза. Два матча сразу отметаем в сторону, так как они состоялись на грунте. А на этом типе покрытия совсем другой отскок. А вот третий нам будет интересен, так как он проходил на траве совсем недавно – в июне. Тогда по итогам двух сетов Халеп уверенно победила и в матче, и по эйсам с разгромным счётом 10:0», — сказал Чаплыгин.
Организаторы Уимблдона в ярости из-за штрафа WTA за отстранение россиян.
Джокович: именно Уимблдон вдохновил меня взять в руки ракетку.
Кирьос рассказал, как отпразднует выход в четвертьфинал Уимблдона.
Определился соперник Джоковича по полуфиналу Уимблдона.
Теннисистка Дзаламидзе испытывала чувство стыда из-за российского гражданства.
- 6 июля 2022
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 5 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 4 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00