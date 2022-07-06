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Симона Халеп — Аманда Анисимова: ставка Владимира Чаплыгина на матч Уимблдона

Симона Халеп — Аманда Анисимова: ставка Владимира Чаплыгина на матч Уимблдона
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Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на четвертьфинальный матч женской сетки Уимблдона Симона Халеп — Аманда Анисимова.

Ставка: победа Халеп по эйсам за 1.54.

«Давайте посмотрим, как выступали сегодняшние соперницы на травяном покрытии за последний год. Симона Халеп в среднем за гейм делает 0,4 эйса, от своих соперниц она пропускает с частотой 0,11 эйса за гейм. Аманда Анисимова за гейм выполняет 0,19 эйса, а от соперниц пропускает 0,32. Как видите, у румынской теннисистки большое преимущество как на своей подаче, так и на приёме чужой.

За годы своей карьеры соперницы играли друг против друга три раза. Два матча сразу отметаем в сторону, так как они состоялись на грунте. А на этом типе покрытия совсем другой отскок. А вот третий нам будет интересен, так как он проходил на траве совсем недавно – в июне. Тогда по итогам двух сетов Халеп уверенно победила и в матче, и по эйсам с разгромным счётом 10:0», — сказал Чаплыгин.

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