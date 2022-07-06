Айла Томлянович — Елена Рыбакина: прогноз Игоря Панкова на встречу 1/4 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Айла Томлянович — Елена Рыбакина.



Ставка: победа Рыбакиной за 1.53.



«Айла Томлянович второй год подряд пробивается в четвертьфинал Уимблдона. В 2021 году её остановила на этой стадии Эшли Барти. Для Елены Рыбакиной сегодня будет первый четвертьфинал Уимблдона в карьере. Таким образом, кто-то из теннисисток по итогам матча пробьётся в дебютный для себя полуфинал.



Рискну предположить, что этой полуфиналисткой будет Рыбакина. Все свои матчи в Лондоне Елена завершила в два сета, при этом нельзя назвать их лёгкими. Однако заметно, что в плане надёжности, «чистоты» она прибавляет. К 1/8 финала против Мартич теннисистка уже вышла на приличные для себя показатели по виннерам-анфорсам (26:17) и обыграла хорватку именно за счёт меньшего количества собственного брака. Обращаю на это внимание, потому что Томлянович, во многом как и Петра, играет с приличным количеством риска и, соответственно, невынужденных ошибок.



В двух последних матчах с Крейчиковой и Корне Айла вырвала победы в трёх сетах, но даже близко не было какой-либо стабильности. 7 раз отдала подачу француженке, 26 на 34 по виннерам-анфорсам. С Крейчиковой были четыре отданные подачи и 16-26 по виннерам-анфорсам. Тяжело с такими показателями регулярно одерживать победы. Только за счёт характера и силы воли непросто будет, тем более что Рыбакина на траве хорошо использует потенциал своей подачи.



У Елены есть в активе победа над Томлянович в личной встрече на грунте. Сегодня, думаю, имеются неплохие предпосылки увеличить своё преимущество», — сказал Панков.



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