Англия — Австрия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского чемпионата Европы по футболу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Англия – Австрия.
Ставка: Англия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.74.
«У австриек команда, заточенная на игру без мяча – они обороняются большими силами, а в воротах у них Мануэла Цинсбергер из «Арсенала», лучший голкипер английской Суперлиги, получившая «Золотую перчатку», отразив 80% ударов за весь сезон.
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Англичанки, конечно, выше классом — они одни из фавориток всего Евро. В первом матче они наверняка будут владеть инициативой и искать ключи к обороне австриек. Меньше года назад эти команды уже встречались в квалификации к ЧМ, и Англия победила 1:0.
Вполне возможно, что-то вроде этого случится и на этот раз на «Олд Траффорд». Беру 1Х через общий низ», — сказал Петросьян.
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