«Мольде» — «Ерв»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Норвегии

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата Норвегии «Мольде» — «Ерв».



Ставка: индивидуальный тотал «Ерва» больше 2 угловых во 2-м тайме за 2.24.



«Мольде» — один из претендентов на чемпионство в этом сезоне. На данный момент команда идёт на втором месте, отставая от лидера на четыре очка, но имея сегодняшнюю игру в запасе.

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В последнем туре «Мольде» неожиданно сыграл в гостях вничью с новичком «Хам-Кам». В две подряд осечки против слабых команд слабо верится, тем более сегодняшний матч — домашний.



«Ерв» неожиданно сумел выиграть в последнем туре и немного сократил расстояние от спасительного места. Однако новичок по-прежнему одна из самых слабых команд чемпионата, особенно в гостях. При этом по угловым не всё однозначно. «Ерв» на выезде в среднем подаёт 4,5 угловых, из которых 2,5 приходятся на вторые таймы. Также нужно учитывать, что в гостях приходилось играть против сильных соперников вроде лидера «Лиллестрёма» и «Викинга» (3-я команда). Очень важно, но новичку удавалось во всех вторых таймах подавать минимум два корнера.



Наверняка «Мольде» активнее начнет первый тайм и сумеет повести в счёте до перерыва. При этом фаворит в домашних стенах соперникам позволяет подавать 5,5 корнера, из которых 2,8 приходятся на вторые таймы. В сыгранных шести домашних турах лишь в одном гости подали меньше двух угловых. С учётом вероятного сценария матча, вполне вероятно, что во втором тайме «Ерву» придется отыгрываться, и свои пару-тройку угловых им удастся заработать», — сказал Туров.

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