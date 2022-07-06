Тейлор Фритц — Рафаэль Надаль: 1/4 финала Уимблдона, где смотреть прямой эфир, прогнозы

6 июля американец Тейлор Фритц и Рафаэль Надаль из Испании сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона в Лондоне. Начало — около 17:00 мск.
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Букмекеры не сомневаются в бывшей первой ракетке мира, коэффициент на победу Рафаэля Надаля составляет 1.37. На успех американца предлагается заключить пари за 3.40.
Эксперты ждут упорной борьбы в четвертьфинале Уимблдона: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.49, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.40.
Победа Надаля с форой (-4.5 гейма) доступна за 1.96, на победу Фритца с форой (+4.5 гейма) дают 1.88. Вероятность победы Рафаэля Надаля в трёх сетах оценена коэффициентом 2.80.
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