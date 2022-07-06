Эксперты назвали шансы «ПСЖ» выиграть три трофея с Кристофом Галтье в сезоне-2022/2023

«ПСЖ» поменял тренера: Маурисио Почеттино на посту парижского клуба сменил Кристоф Галтье. Специалист последний год работал в «Ницце», а до этого привёл к чемпионству скромный «Лилль».

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Правда, Галтье раньше не работал в топ-клубах, поэтому скептики сомневаются в его умениях. Букмекеры принимают ставки на то, сколько трофеев заработает «ПСЖ» с новым тренером.



Эксперты считают, что «ПСЖ» сделает в сезоне-2022/2023 дубль, выиграв Лигу 1 и Кубок Франции. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.65. В минувшем сезоне парижане стали чемпионами, но уступили в 1/8 финала по пенальти «Ницце», которой как раз руководил Галтье.



За 10.00 можно сделать ставку на то, что «ПСЖ» сделает требл: победит в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов. В главном еврокубковом турнире парижане уступили в 1/8 финала мадридскому «Реалу».

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