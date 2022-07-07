Новак Джокович — Кэмерон Норри: эксперты оценили шансы серба в полуфинале Уимблдона

В пятницу, 8 июля Новак Джокович из Сербии и британец Кэмерон Норри сыграют в полуфинальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — около 15:00 мск.

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Букмекеры не сомневаются в победе бывшей первой ракетки мира, коэффициент на Новака Джоковича составляет 1.06. На успех британца предлагается заключить пари за 9.60, это примерно 10% вероятности.



Аналитики не уверены, что полуфинальная игра окажется упорной: ставки на тотал больше 31.5 гейма принимаются за 2.04, а тотал меньше 31.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.78.

Заключить пари на победу Джоковича в трёх сетах предлагается за 1.52. Успех Джоковича с форой (-7.5 гейма) идёт за 1.95, а победа Норри с форой (+7.5 гейма) за 1.90.

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