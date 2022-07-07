«Сочи» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч предсезонного турнира

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА.



Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.70.



«У нас наконец последний матч предсезонного турнира. Победитель уже известен. Предстоящий матч особого значения не имеет, лишь какие-то локальные интриги.

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Федотов, бывший тренер «Сочи», а ныне наставник ЦСКА, против нынешнего главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина. ЦСКА очень плохо играет на данный момент. Ничего не может забить и плохо создаются моменты. Федотов сказал, что в матче с «Велесом» было восемь моментов, но подвела реализация, а в рамках текущего Кубка пока забитых мячей нет.



Всему виной, конечно, кадровые проблемы. В свою очередь, «Сочи» ещё ни разу не выиграл. Оба матча сыграл вничью, а в одном сумел победить по пенальти. Очень понравился «Сочи» в матче с «Пари НН». Было много моментов, качественные подходы к воротам. Хоть «Сочи» также несколько игроков покинули, тем не менее багаж, который остался от Федотова, он более основательный и крепкий.



Думаю, что в последнем матче «Сочи» не проиграет армейцам. Также, учитывая проблемы в атаке у ЦСКА, а у «Сочи» уехал тот же Кассьерра, но всё ещё есть персоналии, которые могут забить, я бы поставил на то, что именно «Сочи» откроет счёт в этом матче. Мы видели, какие проблемы есть у ЦСКА в обороне, а Акинфеев всегда выручать не может», — сказал Генич.



Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Сочи» — ЦСКА.



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