«Сочи» — ЦСКА: ставка Александра Елагина на матч предсезонного турнира

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч предсезонного турнира «Сочи» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.34.
«Предстоящий матч интересен не только подготовкой команд к стартующему совсем скоро сезону, но и тем, что ЦСКА возглавляет Владимир Федотов. Именно он весной сенсационно привёл «Сочи» к серебряным медалям российского чемпионата. Армейцы очень неудачно провели два первых матча турнира, дважды уступив и ни разу не забив. Кстати, в прошлом сезоне «Сочи» дважды переиграл ЦСКА.
Под началом Вадима Гаранина «Сочи» устоял против «Зенита», уступив лишь в серии пенальти, а затем победил, по пенальти переиграв «Пари НН». Чтобы попасть в тройку призёров, армейцам нужно громить соперника с разницей минимум в шесть голов. С таким счётом, конечно, армейцы не победят, но выиграть хоть раз за турнир им по силам», — сказал Елагин.
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