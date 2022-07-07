«Сочи» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на контрольную игру

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА.



Ставка: победа «Сочи» за 2.86.



«ЦСКА проиграл первые два матча с общим счётом 0:5. Команда ничего не показала и пока находится в абсолютно разобранном состоянии.

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Думаю, что проблемы у команды будут и в этом матче, и на старте сезона. Команда пока только строится, её в последний момент покинули Эджуке и Сигурдссон, замены которым пока нет. Работы ещё очень много.



Что касается «Сочи», то у команды тоже новый тренер, но она довольно быстро перестроилась. Уже видна игра, оба матча команда сыграла вничью – «Зениту» по пенальти проиграли, а у «Пари НН» выиграли. У команды более цельная игра, чем у «Зенита», не так много футболистов из неё ушло.



Думаю, что в этой игре преимущество будет на стороне «Сочи», так как команда гораздо лучше готова. Мой прогноз – чистая победа «Сочи», — сказал Мор.



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