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«Сочи» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева на встречу предсезонного турнира

«Сочи» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева на встречу предсезонного турнира
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч предсезонного турнира «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.63.

«Турнирного значения данная встреча уже не имеет, ведь «Зенит» уже выиграл трофей. Но матч интересен прежде всего болельщикам ЦСКА, который проиграл три контрольных матча подряд и при этом ни разу не забил. Армейцы должны забить хотя бы по теории вероятности. При всех проблемах в составе есть кому забивать. Может выпрыгнуть Дивеев, вернулся Чалов.

У «Сочи» нет таких проблем с составом, как у ЦСКА, у которого нет Языджи, Гбамена, Фернандеса, Бийола. Интересно, когда предлагали роль тренера Владимиру Федотову, наверное, не было задачи построить команду с нуля. Именно поэтому команда выглядела в трёх встречах довольно убого. Это отражение нелепости ситуации. Какая-то неразбериха в ЦСКА творится.

У «Сочи» две ничьих в турнире, в одном случае выиграли по пенальти, в другом проиграли. Но в обоих встречах забивали. Федотов будет играть против своего бывшего клуба. Свои ходы должны у него быть. Последний матч турнира, и команды могут пойти вперёд. В плане игры это может получиться весело и раскованно. В прошлом чемпионате «Сочи» выиграл дважды: 4:1 и 1:0. Но до этого соперники регулярно обменивались голами. Забитые мячи есть, и часто забивают обе команды», — сказал Гусев.

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