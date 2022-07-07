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«Сочи» — ЦСКА: смотреть онлайн матч предсезонного турнира, прогнозы и ставки

«Сочи» — ЦСКА: смотреть онлайн матч предсезонного турнира, прогнозы и ставки
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7 июля состоится матч предсезонного турнира «Сочи» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Игра пройдёт в Москве.

Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Сочи» — ЦСКА.

Аналитики отдают небольшое преимущество ЦСКА. Поставить на победу подопечных Владимира Федотова предлагается с коэффициентом 2.30. Успех «Сочи» оценивается в 2.83. На ничью по итогам основного времени дают коэффициент 3.80.

Аналитики ждут от соперников высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10.

Если забьёт «Сочи», сыграет коэффициент 1.30. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.64.

Победа ЦСКА с учётом серии пенальти идёт за 1.80, а итоговый успех «Сочи» оценивается в 2.10.

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