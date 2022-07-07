Елена Рыбакина — Симона Халеп: прогноз Сергея Фомина на игру 1/2 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Елена Рыбакина — Симона Халеп.
Ставка: Рыбакина выиграет меньше 51.5% мячей на 2-й подаче за 1.85.
«Рыбакина — большая молодец. Впервые в карьере вышла в полуфинал «Шлема». В очередной раз стоит отметить тот факт, что игровой формы перед этим турниром у неё не было от слова совсем. Была проведена слабая подготовка к турниру. Елена нашла свой теннис уже по ходу Уимблдона, и получилось наладить как игру на задней линии, так и подачу. И сейчас она является очень опасной соперницей.
Халеп очень уверенно смотрится на этом турнире и все матчи закрывает в двух сетах. Симона на задней линии выполняет огромный объём работы и здорово переходит из обороны в атаку. Также стоит отметить прекрасный приём, который помогает создавать большие трудности её соперницам.
Широкую линию предоставляет букмекер на данную встречу. И мы бы хотели рассмотреть ставку на статистику, а именно ТМ% выигранных очков на второй подаче Рыбакиной. Халеп умеет активно принимать вторую подачу, и Рыбакина зачастую допускает много двойных ошибок, что также будет на руку для нашей ставки», — сказал Фомин.
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Ненужная России теннисистка в полуфинале Уимблдона. Кто такая Елена Рыбакина?
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