Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Елена Рыбакина — Симона Халеп: прогноз Сергея Фомина на игру 1/2 финала Уимблдона

Елена Рыбакина — Симона Халеп: прогноз Сергея Фомина на игру 1/2 финала Уимблдона
Комментарии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Елена Рыбакина — Симона Халеп.

Ставка: Рыбакина выиграет меньше 51.5% мячей на 2-й подаче за 1.85.

«Рыбакина — большая молодец. Впервые в карьере вышла в полуфинал «Шлема». В очередной раз стоит отметить тот факт, что игровой формы перед этим турниром у неё не было от слова совсем. Была проведена слабая подготовка к турниру. Елена нашла свой теннис уже по ходу Уимблдона, и получилось наладить как игру на задней линии, так и подачу. И сейчас она является очень опасной соперницей.

Халеп очень уверенно смотрится на этом турнире и все матчи закрывает в двух сетах. Симона на задней линии выполняет огромный объём работы и здорово переходит из обороны в атаку. Также стоит отметить прекрасный приём, который помогает создавать большие трудности её соперницам.

Широкую линию предоставляет букмекер на данную встречу. И мы бы хотели рассмотреть ставку на статистику, а именно ТМ% выигранных очков на второй подаче Рыбакиной. Халеп умеет активно принимать вторую подачу, и Рыбакина зачастую допускает много двойных ошибок, что также будет на руку для нашей ставки», — сказал Фомин.

Тарпищев посоветовал украинке Савчук читать правила начисления рейтинга.

Надаль: не уверен, что смогу сыграть в полуфинале Уимблдона.

Рыбакина: россияне не выбирали, где им родиться.

Норри — перед игрой с Джококичем: я просто в шоке.

Янчук резко отреагировал на слова украинки Савчук в адрес Медведева.

Надаль рассказал, что ему потребуется для победы над Кирьосом.

Ненужная России теннисистка в полуфинале Уимблдона. Кто такая Елена Рыбакина?

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022