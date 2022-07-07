Когда играют Суперкубок России — 2022, «Зенит» — «Спартак» дата матча

9 июля в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Спартак» откроют новый сезон российского футбола матчем за Суперкубок России.
Прогноз Владислава Радимова с коэффициентом 12.00 на матч «Зенит» — «Спартак».
Начало игры – в 19:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена».
Эксперты не сомневаются в успехе «Зенита». Поставить на победу действующего чемпиона России по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.54. Это примерно 63% вероятности.
Шансы московского «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 6.30 (15%). На ничью по итогам 90 минут дают коэффициент 4.40 (22%).
Юрий Сёмин дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
Итоговая победа «Зенита» идёт за 1.28, на «Спартак» можно поставить за 4.05. Тотал больше 2.5 гола по итогам основного времени доступен за 1.78, а тотал меньше 2.5 гола — за 2.18.
Если обе команды забьют к исходу второго тайма, зайдёт коэффициент 1.86.
Почему «Спартак» ошеломит «Зенит» в матче за Суперкубок России.
Петржела: все и так знают, что «Зенит» сильнее «Спартака».
Широков: у «Зенита» не будет проблем из-за большого числа бразильцев.
Где покажут матч «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире.
Клаудиньо: о матче со «Спартаком» думаю с момента возвращения в Петербург.
Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
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