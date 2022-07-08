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Новак Джокович — Кэмерон Норри: эксперты назвали самый вероятный счёт полуфинала Уимблдона

Новак Джокович — Кэмерон Норри: эксперты назвали самый вероятный счёт полуфинала Уимблдона
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Серб Новак Джокович и Кэмерон Норри из Великобритании 8 июля сыграют в полуфинальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — примерно в 15:35 мск.

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Эксперты полностью уверены в экс первой ракетке мира, коэффициент на победу Новака Джоковича составляет 1.08. Это около 90% вероятности. На победу Кэмерона Норри можно заключить пари за 9.80, это примерно 10% вероятности.

Букмекеры не рассчитывают на долгую встречу: ставки на тотал больше 31.5 гейма идут с коэффициентом 2.12, а тотал меньше 31.5 гейма идёт за 1.82.

Наиболее вероятный исход встречи — победа Новака Джоковича в трёх сетах (1.55). Следом идёт успех серба в четырёх партиях (3.60) и победа Джоковича по итогам пяти сетов (10.50).

Если Норри окажется сильнее в трёх сетах, зайдёт коэффициент 28.0. Победа британца в четырёх партиях идёт за 25.0, в пяти — за 24.0.

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