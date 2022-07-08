«Ислочь» – «Витебск»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси «Ислочь» – «Витебск».



Ставка: победа «Ислочи» за 1.87.



«Серия «Ислочи» без поражений составляет пять матчей кряду во всех турнирах, из которых четыре – победные. Но еще важнее, что на этой дистанции «волки» обыграли в гостях БАТЭ и минское «Динамо». И сейчас в турнирной таблице на четвёртой строчке в трех очках от пьедестала.

Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

«Витебск» пока что в безопасности, прямо над зоной вылета. Казалось бы, гостевой победой над «Слуцком» клуб из культурной столицы стал на путь исправления по результатам, но в следующем туре дома уступил явному аутсайдеру лиги – брестскому «Динамо».

В Витебске постоянно говорят про тренерскую отставку Евгения Чернухина, чистят состав в летнее трансферное окно, но вряд ли смогут пригласить сильных исполнителей на замену – в бюджете денег немного.



«Ислочь» – команда молодая. На нее тяжело закладываться. Не удивлюсь, если в пятницу потеряет очки, хотя никаких предпосылок вроде бы нет. Но играть победу хозяев – разумная ставка», — сказал Ходасевич.

Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне.

Юрий Гаврилов: Суперкубок России мне вообще не интересен.

Чистяков признался, что любит выпить пива после игры.

На ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах.

Прогноз с коэффициентом 12.50 на матч «Зенит» — «Спартак».

Клаудиньо признался, что долго думает о матче со «Спартаком».