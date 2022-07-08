«Ислочь» – «Витебск»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси «Ислочь» – «Витебск».
Ставка: победа «Ислочи» за 1.87.
«Серия «Ислочи» без поражений составляет пять матчей кряду во всех турнирах, из которых четыре – победные. Но еще важнее, что на этой дистанции «волки» обыграли в гостях БАТЭ и минское «Динамо». И сейчас в турнирной таблице на четвёртой строчке в трех очках от пьедестала.
Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
«Витебск» пока что в безопасности, прямо над зоной вылета. Казалось бы, гостевой победой над «Слуцком» клуб из культурной столицы стал на путь исправления по результатам, но в следующем туре дома уступил явному аутсайдеру лиги – брестскому «Динамо».
В Витебске постоянно говорят про тренерскую отставку Евгения Чернухина, чистят состав в летнее трансферное окно, но вряд ли смогут пригласить сильных исполнителей на замену – в бюджете денег немного.
«Ислочь» – команда молодая. На нее тяжело закладываться. Не удивлюсь, если в пятницу потеряет очки, хотя никаких предпосылок вроде бы нет. Но играть победу хозяев – разумная ставка», — сказал Ходасевич.
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