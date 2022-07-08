Новак Джокович — Кэмерон Норри: прогноз Ильи Родина на матч 1/2 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира Уимблдон Новак Джокович — Кэмерон Норри.



Ставка: ТБ 30 за 1.61.



«Сможет ли Норри при сумасшедшей поддержке своих болельщиков остановить Новака Джоковича на пути к своему очередному финалу мейджора? Знаете, верится в это с трудом, но предпосылки к тому, что Кэмерон поборется, есть!

Во-первых, флаг Норри, которого будет ощутимо подбадривать, стимулировать и неистово поддерживать на протяжении всего матча. Он свой, и от этого никуда не уйдёшь. Считаю домашние стены довольно сильным аргументом в пользу моего выбора ставки на этот матч.



Во-вторых, статистика. У серба нет ощутимого преимущества над британцем. Мой расчёт показывает, что общие показатели в пользу… (барабанная дробь) Кэмерона Норри. Ага, повторюсь, нет у Джоковича никакого преимущества над Норри, тем более подавляющего, по статистике. Да, Новак чуть лучше подаёт и принимает, но там разница — гроши, а съедает всю эту минусовую разницу Норри своим процентом реализации брейк-пойнтов.



В общем, предлагаю вам аккуратную, довольно уверенную ставку от хозяина кортов, местного любимчика Кэмерона Норри», — сказал Родин.



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