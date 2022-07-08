Испания – Финляндия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского чемпионата Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин между сборными Испании и Финляндии.
Ставка: победа Испании с форой (-3) за 1.69.
«Испания – главный фаворит этого Евро. В ее составе играет лучшая футболистка мира Алексия Путельяс и девять других представительниц «Барселоны», которая, как мужской «Ливерпуль», сыграла в трех из четырех последних финалов Лиги чемпионов. Да и в целом по уровню игры испанки, конечно, хороши и горят желанием выиграть первый для своей сборной серьезный трофей.
Финляндия – один из аутсайдеров турнира. Там есть несколько представительниц больших клубов, но в целом они, конечно, не соответствуют по уровню мощным испанкам», — сказал Петросьян.
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