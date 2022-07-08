Аллан Бегоссо — Пэрис Стэнфорд: прогноз Глеба Кожикова на бой LFA 135

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Аллан Бегоссо — Пэрис Стэнфорд в рамках турнира LFA 135.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.
«Бегоссо (6-1) — представитель Team Alpha Male, тренирующийся под руководством Юрайи Фэйбера. Аллан шёл на серии из шести побед кряду и в прошлом поединке сразился за титул с Ричардом Паленсией, имел успех по ходу боя, но всё же уступил решением.
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Стэнфорд (5-3) — ветеран ММА, ему уже 39 лет, в последних четырех боях он трижды потерпел поражение.
На мой взгляд, этот поединок — ярко выраженный мисс-матч и лёгкие деньги для Аллана, который обладает нокаутирующей мощью и, вероятнее всего, донесёт свой удар до челюсти Пэриса.
Кроме того, досрочная победа станет отличной заявкой на подписание контракта с UFC благодаря хорошим связям Фэйбера с руководством этой организации», — сказал Кожиков.
Прогноз с коэффициентом 2.85 на бой Магомед Курбанов — Патрик Тейшейра.
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